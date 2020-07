Koronavirus ONLINE: 353 mrtvých v ČR. Karanténu pro Čechy zavádí nově i Lotyšsko

Letecká cesta z Prahy na Korfu, na kterou dnes brzy ráno z Letiště Václava Havla společnost Smartwings vypravila dvě letadla se zhruba třemi stovkami lidí, neznamenala pro cestující žádné komplikace. Na letištích se doporučuje nošení roušek a dodržování povinných odstupů. Se zakrytými ústy a nosem museli turisté absolvovat celý zhruba dvouhodinový let. Někteří pasažéři byli po příletu testováni na covid-19, po absolvování testu byli podle zpravodajky ČTK puštěni do transferu do hotelu.