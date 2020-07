Koronavirus ONLINE: 353 mrtvých v ČR a nakažený v Babišově okolí. OKD přerušuje těžbu

Piráti předpokládají, že na jihu Čech získají v krajských volbách kolem 20 procent hlasů. Jihočeský kraj by měl mít vyrovnaný rozpočet, měl by škrtat a odložit zbytné investice. Piráti také chtějí zřídit dotační program pro podnikatele a zaměstnance v cestovním ruchu, jenž jim pomůže s řešením dopadů koronaviru. Volební kampaň jihočeských Pirátů bude stát asi 600 000 Kč. Vyloučili koalici s KSČM a SPD. Zástupci strany to dnes řekli novinářům.