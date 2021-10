Koronavirus ONLINE: 3276 případů za středu v Česku. Více jak dvojnásobek než před týdnem

Dobré ráno, Bílý dům dnes zveřejnil některé detaily očkování proti covidu-19 dětí ve věku 5 až 11 let, které by mohlo začít na začátku listopadu. Americká administrativa nyní čeká na posouzení očkovacího preparátu ze strany amerických regulačních úřadů, distribuovat vakcíny pro děti chce začít několik málo hodin po schválení, uvedla agentura AP. Očkovat by se mělo u lékařů, v lékárnách i na školách.