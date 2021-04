Koronavirus ONLINE: 3229 případů za úterý v ČR. A registrace k očkování i pro lidi 55+

„Dnes jsme se dohodli, že v předstihu před celoněmeckým opatřením nebudeme vyžadovat testy od těch, kdo již byli dvakrát očkováni. Nedávalo by žádný smysl chtít dodatečné testy po někom, kdo byl dvakrát očkován,“ řekl bavorský premiér Markus Söder.

„Míříme i na cestování, na vstupní karanténu. Kdo je dvakrát očkován, tak do ní nemusí. A to se týká i karantény po kontaktu (s infikovanými),“ řekl rovněž Söder. Vládní tiskové prohlášení ale toto zvýhodnění, o kterém premiér mluvil, nezmiňuje. O karanténě se nezmínila ani tisková agentura DPA. Naopak deník Augsburger Allgemeine dnes po tiskové konferenci napsal, že očkovaní nebudou muset předkládat například v kadeřnictví testy a nebudou muset při vstupu do Bavorska do karantény. Totéž o karanténě uvedly zpravodajské portály inFranken.de nebo Merkur.