Koronavirus ONLINE: 319 mrtvých v ČR. Rakušané ustupují od roušek a do Řecka 15. června

Ruská ústřední volební komise dnes potvrdila, že podle doporučení hygieniků by se v připravovaném celostátním referendu o změnách v ústavě mělo hlasovat po několik dnů a na čerstvém vzduchu kvůli snížení rizika infekce. Uvedla to dnes agentura Interfax, podle které vedení státu zvažuje jako termín referenda data 1. a 8. července.

Změny ústavy umožní Vladimiru Putinovi, aby mohl být do nejvyššího úřadu znovuzvolen i po vypršení nynějšího mandátu v roce 2024, a to na dvě další šestiletá období, tedy až do roku 2036. Referendum se mělo konat 22. dubna, ale muselo být odloženo kvůli epidemii koronaviru.