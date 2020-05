Koronavirus ONLINE: 319 mrtvých v ČR. Propouštění nezabrání ani vládní úlevy, varuje Dlouhý

Proti pozvolnému otevírání hranic není ani epidemiolog a nový zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. „Pokud je to mezi zeměmi, co mají srovnatelné podmínky, tak zde není moc, co namítat,“ poznamenal Prymula pro Blesk Zprávy.

Prymula dodal, že v tuto chvíli je pro nás nejvíce rizikové Polsko. Mile překvapen je ale ze situace v Německu, kde počet nakažených klesá.