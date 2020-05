Koronavirus ONLINE: 306 mrtvých v ČR, 5922 vyléčených. Smutné rekordy láme kolabující Brazílie

Přestože měl řecký tenista Stefanos Tsitsipas našlápnuto k rozjetí skvělé kariéry, bere její současné přerušení kvůli pandemii koronaviru s nadhledem. A ačkoli se mu po rušném životě na ATP Tour stýská, dokáže na neobvyklé situaci najít i pozitivní stránky. Karanténní opatření a omezení cestování podle aktuálně šestého hráče světového žebříčku dovolí planetě se pořádně nadechnout.

"Vlastně si myslím, že by nás všechny měli dát do karantény jednou ročně - je to dobré pro přírodu, je to dobré pro naši planetu," uvedl Tsitsipas v konverzaci na instagramu pro pořad Eurospotu At Home With Babsi."Řekl bych, že pro ekologii je to velice přínosné. Život je hrozný shon, člověk nikdy nemá dost času, který by mohl strávit s rodinou. Teď na to čas je. Vrací mě to do dětství, kdy jsem ještě tolik necestoval," dodal.