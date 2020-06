Koronavirus ONLINE: 305 nových případů za den v ČR, v metru dál s rouškou a nová mapa nákazy

Dopravní firmy by podle návrhu ministerstva dopravy měly mít možnost podpory kvůli dopadům pandemie koronaviru za stejných podmínek jako firmy s více než 250 zaměstnanci v rámci programu COVID Plus. Žádat by tak mohly prostřednictvím komerčních bank o půjčky od pěti milionů do dvou miliard korun. Novinářům to dnes před jednáním vlády řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Materiál má připravený, zatím ale neví, zda ho vláda dnes projedná. Možná podpora by se tak vztahovala i na leteckou společnost Smartwings.

Čerpání v programu COVID Plus je zaměřeno na firmy s více než 250 zaměstnanci a minimálně pětinovým podílem vývozu na loňských tržbách, včetně výrobních dodávek pro jiného exportéra. Prostřednictvím komerčních bank mohou žádat o půjčky od pěti milionů do dvou miliard korun, maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu společnosti. Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) garantuje 80 procent jistiny.