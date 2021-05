Koronavirus ONLINE: 30 012 úmrtí v ČR. A Rakousko ukončilo kontroly na hranicích s Českem

Třiatřicetiletý Adam Soustružník se jen několik málo měsíců před loňským začátkem koronavirové pandemie rozhodl podnikat v oblasti hotelnictví a gastronomie. Pronajal si rodinný Hotel Šipka ve Štramberku na Novojičínsku a spolu s ženou Veronikou se těšili, jak z něj vytvoří podnik s perfektními službami. Do jejich plánu ale výrazně zasáhla právě pandemie a protiepidemická opatření, která jejich podnikání výrazně omezila. Navzdory složitému začátku se jim hotel podařilo udržet a nyní se chystají na pondělní rozvolnění a obnovení provozu.

„Loni 7. března jsem spustili provoz kuchyně, protože jsme nejprve potřebovali stabilizovat hotel, restaurace do té doby nabízela jen pití a dezerty. Jen několik dnů na to se vše uzavřelo. Vůbec jsme nevěděli, co bude. Asi jsem nikdy nezažil větší stres z nejistoty. Kdybych byl sám, tak je to něco jiného, ale máme malého tříletého syna, do hotelu jsme se i přestěhovali, takže to pro nás byla obrovská nejistota,“ řekl Soustružník, který kvůli tehdejší situaci přišel i o možného společníka zvažujícího vstup do jeho firmy. „Prakticky všechno se nám zhroutilo. Najednou jsme byli sami na hotelu s obrovskými zásobami jídla pro rozjíždějící se restauraci. Zvažovali jsme, jestli skončíme. Bylo to šílené,“ uvedl Soustružník.

Aktuálně se hotel připravuje na pondělní rozvolnění. „Čeká nás tvrdý návrat do byznysu, na který se samozřejmě těšíme. Už nám začínají chodit rezervace. Některé termíny máme i vyprodané. Teď dobíráme zaměstnance. Určitě nejtěžší je sehnat kuchaře. Jednoho super kuchaře už se nám podařilo zaměstnat, ale nutně potřebujeme ještě dalšího. Jinak se shání kuchař v Ostravě a jinak na periférii ve Štramberku,“ řekl Soustružník.