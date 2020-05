Koronavirus ONLINE: 297 mrtvých v ČR, horníci musí na plošné testy a nouzový stav končí

Vláda v pondělí projedná možné rychlejší ukončení hraničních kontrol na hranicích s Německem a Rakouskem, uvedl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v neděli v České televizi.

„Česká republika bude muset vyhodnotit rozhodnutí Rakouska, potažmo Německa a změnit režim na hranicích. Máme materiál připravený zítra do vlády. Aktuálně platí kontroly na hranicích do 13. června a máme zítra na vládě diskusi o tom, zda platí do 13. června nebo zda i tady budeme moci rychleji uvolňovat,“ připomněl Hamáček. A v reakci na nedělní otevření hranic z rakouské strany zmínil: „Rakušanům od nás skoro nic nehrozí.“

A podpořil by tedy Hamáček rychlejší otevření hranic i z české strany? „Já bych ještě chvilku počkal. Neříkám nutně, že je to 13. červen,“ řekl Hamáček a zdůraznil: „Chci slyšet, jaká jsou data z Chebu a Domažlic… Když se ukáže, že tu zvýšené riziko zavlečení není, můžeme to otevřít dřív než 13. června, ale určitě to nebude zítra.“

Šéf ODS Petr Fiala a předseda STAN Vít Rakušan se u otázky otevírání hranic shodli na názoru: „Čím dříve, tím lépe.“