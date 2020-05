Koronavirus ONLINE: 296 mrtvých v ČR, nouzový stav končí a Rakousko otevřelo hranice

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for -

Česko hlásí 296 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 8455 lidí, vyléčených je 5422 a aktuálně nakažených je pak 2737. V neděli končí nouzový stav vyhlášený 12. března a o týden později i většina omezení. Rakousko otevřelo hranice s Českou republikou a dalšími sousedy, tuzemské kontroly ale zatím přetrvávají a Češi by do ciziny měli stále jezdit jen, pokud je to nutné. Změnu režimu ale v pondělí zřejmě probere vláda. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.