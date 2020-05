Koronavirus ONLINE: 295 mrtvých v ČR. Schillerovou čeká Zeman a úlevu u zájezdů kritizuje EU

Americká společnost Gilead Sciences by chtěla svůj experimentální lék Remdesivir, který vykazuje slibné výsledky při léčbě nemoci covid-19, možná ještě letos upravit pro podání inhalací nebo injekcemi. V rozhovoru, který dnes odvysílala Česká televize (ČT), to řekl český biochemik a virolog Tomáš Cihlář, jehož tým v Gileadu remdesivir vyvinul. Nyní se lék, který zkouší také několik českých nemocnic, podává intravenózně.

Podle Cihláře by bylo ideální, kdyby bylo remdesivir možné pacientům podávat ústy, není na to ale chemicky příliš vhodný. „Takže se snažíme tu molekulu nějakým způsobem modifikovat, aby to bylo možné,“ řekl. Aktuálnější je vyzkoušet inhalaci. „Tím pádem by se hladina látky v plicích dala maximalizovat a i ten účinek,“ podotkl. Další možností je podávat látku injekcemi tak, aby to případně mohl dělat i sám pacient. Cihlář doufá, že by tyto formy podání mohly být možné ještě během letošního roku. Cihlář v rozhovoru mluvil také o tom, že americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) povolil remdesivir k nouzovému použití ve Spojených státech.

Remdesivir měl být původně používán proti ebole, zabraňuje množení viru.