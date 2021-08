Koronavirus ONLINE: 294 nových případů v ČR. A skokově přibylo nakažených v Německu

V Novém Jižním Walesu dochází k prudkému nárůstu přenosu covidu-19, stát zaznamenal nový denní rekord 633 případů a 3 úmrtí. Premiérka Gladys Berejiklianová uvedla, že se obává, že „to nejhorší ještě přijde“.

Středeční počet případů je výrazným skokem oproti předchozímu dennímu rekordu z pondělí, kdy bylo registrováno 478 nových případů.

V Sydney šíření nemoci ovlivňují z velké části děti, které zatím nemají nárok na očkování. Z nových případů je 63 dětí ve věku do devíti let, 104 ve věku od 10 do 19 let a 170 ve věku kolem 20 let. Hlavní hygienička Kerry Chantová uvedla, že by uvítala schválení vakcín i pro děti mladší 16 let.