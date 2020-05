Koronavirus ONLINE: 293 mrtvých v ČR. Test pro samoplátce zlevnil, bude „temná zima“?

Na trzích v čínském Wu-chanu, odkud se koronavirus rozšířil do celého světa, to „žije“ stejně jako před pandemií, a to přestože řada odborníků volá po zákazu tzv. mokrých trhů. Tržnice s mořskými plody a dalšími živými zvířaty je přitom považována za místo původu nákazy.