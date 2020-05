Koronavirus ONLINE: 293 mrtvých v ČR, akce pro 1000 lidí i roušky u vody. A Prymula končí?

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula chce na konci května skončit ve funkci na svém resortu, uvedly Seznam Zprávy. „Řekl jsem, že skončím, pokud nenastanou dvě skutečnosti,“ zmínil Prymula. Podmínky zatím neupřesnil, o svém záměru už ale informoval premiéra Andreje Babiše (ANO)

„Zatím si to nechám pro sebe,“ řekl jeden z klíčových mužů v boji s koronavirem v Česku. Vyloučil však, že by se podmínky týkaly jeho chybějící bezpečnostní prověrky, kterou vyžaduje ministr Adam Vojtěch (za ANO). U dodání prověrky vypršel Prymulovi první termín 14. března. Další termín se proto posunul na konec června. „Mám plno nabídek, ale plánuji jít do soukromého sektoru a angažovat se například u komerčních farmaceutických výzkumů,“ řekl Prymula.