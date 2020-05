Koronavirus ONLINE: 292 mrtvých v ČR. Vojtěchova cena testu budí vášně a co čeká hospody?

Koronavirová krize připravila ve Spojených státech o práci především lidi s nižšími příjmy a ty méně vzdělané. Podle dnes zveřejněného průzkumu americké centrální banky (Fedu) přišel v březnu o práci, nebo o část úvazku téměř každý pátý dospělý Američan. Jen zhruba polovina z nich přitom v průzkumu uvedla, že výpadky příjmů dobře zvládá.

Více než třetina lidí, kteří přišli o práci, nepředpokládá, že bude schopna uhradit všechny účty. Nicméně 91 procent z nich očekává, že se vrátí do stejného zaměstnání. Poslední průzkum Fedu o hospodaření a rozhodování v domácnostech zjistil, že jejich finanční situace se přitom v roce 2019 před pandemií výrazně zlepšovala. Mnozí pracující ale nebyli připraveni na finanční krizi.

Kromě rozdílů v jistotě zaměstnání koronavirus také odhalil rozdíly v přístupu ke zdravotní péči. Na 81 procent dospělých uvedlo, že pokud by u sebe pozorovali příznaky koronaviru, vyhledali by lékaře. Z lidí, kteří přišli o práci, nicméně osm procent přiznalo, že by k němu nešli ze strachu z vysokých nákladů. Mezi zaměstnanými lidmi by k lékaři v takovém případě nešla z obav před výdaji jen tři procenta lidí, zjistil Fed.