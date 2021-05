Koronavirus ONLINE: 29 948 obětí v ČR. Očkování zpomaluje a změny u testování

Nechte nás očkovat a netrapte nás byrokratickou zátěží, která je spojená s vakcinací proti nemoci covid-19. K tomu dnes vyzvalo Sdružení lékařů německých zdravotních pojišťoven (KBV). Místopředseda KBV Stephan Hofmeister na tiskové kritizoval také nepředvídatelnost v zásobování vakcínami, protože praktičtí lékaři mnohdy do poslední chvíle neví, zda a jaké očkování dostanou.

„Stabilní dodávky jsou prakticky jen od společností BioNTech/Pfizer, u ostatních výrobců chybí jistota,“ řekl Hofmeister. Ten poukázal na to, že hlavním problémem není nedostatek vakcín, ale předvídatelnost v zásobování. „Vakcín je sice stále málo, ale my nemáme jistotu, zda dorazí vůbec to, co jsme si objednali,“ řekl.