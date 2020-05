Koronavirus ONLINE: 283 mrtvých v ČR. Zeman podpořil uvolnění a Rakousko otevře hranice

Počet cestujících amerických leteckých společností se v březnu kvůli koronaviru propadl o 51 procent na nejnižší úroveň za téměř 20 let. Mohla za to epidemie koronaviru, která způsobila kolaps v dopravě. Celkem aerolinky na domácích trasách i trasách do zahraničí přepravily 38,7 milionu cestujících, což bylo o něco více než po teroristických útocích v New Yorku a Washingtonu v září 2001. Až do března přitom počet cestujících leteckých společností rostl 29 měsíců za sebou, od října 2017, napsala agentura Reuters.

Oživení se nečeká ani v dalších měsících, protože společnosti musely zrušit zhruba 70 procent letů. V dubnu americké ministerstvo financí schválilo pomoc pro aerolinky výměnou za zrušení dividend, zpětného odkupu akcií, omezení odměn pro ředitele a za zákaz propouštění až do konce září.