Koronavirus ONLINE: 282 mrtvých v ČR. Zeman podpořil uvolnění a Němci slibují pomoc

Evropská unie by neměla snižovat výdaje na společnou obranu ani přesto, že potřebuje masivně investovat do podpory hospodářství stiženého koronavirovou krizí. Současná pandemie může vést ke zhoršení bezpečnostní situace a EU by na to měla být připravena. Prohlásil to šéf unijní diplomacie Josep Borrell po dnešní videokonferenci ministrů obrany věnované zejména dopadům covidu-19 na spolupráci evropských armád. Podle některých diplomatů přitom obranné fondy zřejmě přijdou kvůli covidu-19 v novém víceletém rozpočtu zkrátka.