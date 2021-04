Koronavirus ONLINE: 2560 případů za pondělí. A superdodávka vakcín pro Česko

"My musíme s tím virem bojovat tam, kde to smysl dává," podotkl v pořadu Události, komentáře šéf Pirátů Ivan Bartoš. V maloobchodech, nad kterými vláda váhá, se nikdy neprokázala četnost přenosu, vláda je navíc omezila v rozporu s dikcí pandemického zákona, podotkl.

"Vy když máte třeba elektrikářství na rohu ulice, kam přijde 40 lidí denně, to je veškerý byznys, co ten člověk dělá, tak vy se prostě ochráníte těmi rozměry, vstupem s respirátorem, všechny těmi opatřeními, která máte. To vláda měla říct: takovýto provoz, ať je otevřený," podotkl s tím, že jde podle něj o účelové omezení. "Je to likvidace českého maloobchodu a nic jiného," míní.

Podle poslance ANO Bžocha jsou malé obchody zavřené nikoli proto, že by obchodníci nedodrželi hygienické postupy, rozestupy a další opatření, ale rozvolnění by zvedlo mobilitu lidí. "To je ten největší průšvih a to je to, proč s tím bojujeme," podotkl s tím, že tyto rady dávali i epidemiologové.