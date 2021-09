Koronavirus ONLINE: 250 případů za neděli v ČR. A Biden dostal třetí dávku vakcíny

Očkovaní obyvatelé australského města Sydney si po několikaměsíční přísné uzávěře budou moci v polovině října užít návštěvu restaurace, baru či přátel, vyplývá z dnešního oznámení australských úřadů. Ve státě Nový Jižní Wales, kde Sydney leží, má totiž skončit povinnost zdržovat se doma, jakmile bude mít 70 procent obyvatel ukončené očkování.

Premiérka Gladys Berejiklianová podle agentury AFP předpokládá, že tohoto cíle bude dosaženo 11. října. „Zbývá už vydržet jen tento týden a ještě ten další,“ ubezpečovala dnes premiérka Berejiklianová. „Už tam skoro jsme, nevzdávejme to těsně před koncem,“ zdůraznila.

Omezení cest po Novém Jižním Walesu bude však zrušeno až ve chvíli, kdy proočkovanost u starších 16 let dosáhne 80 procent, upřesnil vicepremiér státu John Barilaro. Neočkovaní dospělí si navíc budou muset na stejné rozvolnění počkat nejméně do 1. prosince, kdy by mělo být očkováno již 90 procent populace a nemají již platit žádná omezení vnitřních ani venkovních shromáždění.

„Pokud nemáte očkování, tak budete muset počkat nejméně čtyři nebo pět týdnů, abyste mohli dělat věci jako my ostatní,“ řekla premiérka. „Pokud si chcete užít jídlo s přáteli nebo pozvat lidi domů, musíte se nechat očkovat,“ citovala ji agentura Reuters.