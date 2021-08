Koronavirus ONLINE: 237 případů v ČR za úterý. A rekordní nárůst nakažených v Tokiu

Německá policie po zpřísnění karanténních podmínek pro vstup do země zaznamenala jen ojedinělé případy prohřešků. Ukázala to první bilance, kterou zveřejnila spolková policie. Ta o víkendu zkontrolovala zhruba 155.000 lidí mířících do Německa, potřebný doklad o koronavirové bezinfekčnosti jich nemělo 616.

Od srpna požaduje Německo podle nového karanténního nařízení při vstupu do země negativní test na koronavirus, který je možné nahradit plným očkováním proti nemoci covid-19, případně dokladem o prodělání infekce. Výjimku mají pendleři a takzvaný malý pohraniční styk, kdy pobyt v epidemicky bezpečném zahraničí netrvá déle než 24 hodin.