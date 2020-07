Koronavirus ONLINE: 235 nakažených v ČR za jeden den. Do Prahy se vrací roušky

V Moravskoslezském kraji přibylo dle dat z chytré karantény 47 lidí s koronavirem. Přírůstek je nižší než ve čtvrtek, kdy představoval 73 nově nemocných. Celkem v regionu od počátku pandemie onemocnělo covidem-19 už 4254 lidí, ve čtvrtek jich bylo 4207. Vyplývá to z grafů chytré karantény, jež ráno zveřejnil hejtman Ivo Vondrák (ANO). Dnes se v regionu uvolnila část zpřísněných protiepidemických opatření, které hygienici kvůli zhoršující se situaci zavedli před týdnem. Nejvíce změny pocítí lidé na Bruntálsku.

"Včerejší den (čtvrtek) byl ve znamení poklesu nových pozitivně testovaných. Nejsme největším podílníkem na celkových číslech v ČR. Při počtu provedených testů u nás oproti ostatním je to dobrá zpráva. Dodržujme poslední opatření, je to jediná cesta, jak to dále zlepšit," komentoval zveřejněné grafy Vondrák.