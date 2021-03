Koronavirus ONLINE: 23 379 mrtvých v ČR. Na výročí první české oběti se rozezní zvony

Deprese, úzkosti a další psychické potíže v loňském roce podle odborníků celosvětově narostly až v řádech desítek procent. Pandemie pak více psychicky dopadá na ženy a mladé ročníky, nejvíce lidi trápí obava ze ztráty někoho blízkého a z toho, že pandemie negativně ovlivní jejich vztahy. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala zpracovat česká platforma pro on-line terapii Terap.io.

Kdo má největší obavy?

„Pandemie psychicky doléhá hůře na ženy, 45 % jich v průzkumu odpovědělo, že se kvůli pandemii cítí výrazně nebo o něco hůře než obvykle. Podobně odpovědělo ‚pouze‘ 33 % mužů,“ uvedl Chadi El-Moussawi, spoluzakladatel Terap.io. Rozdílně dopad pandemie na duševní pohodu vnímají také různé věkové kategorie – skoro polovina mladých ve věku 18 až 25 let odpověděla, že se cítí hůř. S věkem se pak tento poměr snižuje, u seniorů nad 63 let je to čtvrtina respondentů. Česko v tomto není nijak výjimečné, k podobným závěrům došel i mezinárodní průzkum COH-FIT, který od června do října 2020 probíhal ve 150 zemích postižených pandemií.