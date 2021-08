Koronavirus ONLINE: 223 případů za středu v Česku. A vandalové poškodili očkovací centra

Testovací centrum ve zlínském Zlatém Jablku je otevřeno denně od 8:00 do 20:00, není nutná předchozí rezervace. Na testy mají do konce srpna bezplatný nárok lidé s platným zdravotním pojištěním uzavřeným v ČR. Pracoviště zajišťuje také testování hladiny protilátek, avšak pouze pro samoplátce.

Do konce týdne začne podle Mikšíka ve stejném režimu fungovat testovací místo v obchodním centru Centro Zlín - Malenovice, a to každý den od 9:00 do 20:00. „Odběrové místo bude umístěno přímo v obchodním centru a nahrazuje stávající místo, jež se nachází na venkovním parkovišti před obchodním centrem a jež provozuje jiný subjekt,“ uvedl mluvčí GHC Genetics Michal Mikšík.