Koronavirus ONLINE: 2161 případů za pátek. A Česko jako první v EU otestuje covidpas

Za měsíc by měly být plně připravené cestovní covidpasy. Pas by tak mohl lidem umožnit cestovat do zahraničí již v léte. Vyjednávání s členskými zeměmi EU má na programu Brusel.

„Spolupracujeme s Českou republikou jako s ostatními dvaceti šesti státy, abychom si byli jisti, že máme připravené technické podmínky. Aby si všichni občané mohli požádat o certifikát, kde budou uvedena všechna očkování, prodělané nemoci nebo testy,“ řekl eurokomisař pro justici Didier Reynders.

Evropská unie by tak měla vystavit stejné jednotné pasy pro všechny členské země. Informoval o tom server ČT24.