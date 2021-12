Koronavirus ONLINE: 21 973 případů za úterý v Česku. Další vlna covidu se konečně láme?

Dětí mezi 5 a 11 lety, které se budou moci v polovině prosince registrovat k očkování, je v Česku zhruba 800 tisíc. Předseda rady asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) dnes ČTK řekl, že kraje by uvítaly, pokud by děti očkování proti koronaviru absolvovaly u svých lékařů. Snížilo by to případný nápor na velkokapacitní vakcinační centra. "Navíc právě praktičtí lékaři mají s očkováním dětí zkušenost a dobře znají i zdravotní stav svých pacientů," uvedl Kuba.