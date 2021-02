Koronavirus ONLINE: 20 339 mrtvých v ČR. Ve hře pokuty 500 tisíc pro firmy, když nebudou testovat

Premiér chce, aby se nová podoba izolačky projednala ve vládě i ve Sněmovně co nejrychleji. Sněmovna v pátek odmítla úpravy, které vrátil Senát o jediný hlas. Pro nehlasovali ani tři poslanci hnutí ANO.

„Je to chyba, musíme to tam vrátit co nejrychleji. Je pravda, že to dlouho na vládě trvalo, mělo to přijít dřív. Je to chyba. Měli jsme to schválit,“ s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou je prý Babiš domluvený, že se vláda k novému návrhu vrátí v pondělí.

Maláčové a Schillerové pak vyčetl, že si tento spor řešily před všemi na twitteru.

„Je to nevhodné. Já nevím, proč to dělají. Ministři by toto neměli dělat. To, že se pohádají na vládě, dobře, ale proč to dělají takto veřejně,“ kritizoval Babiš členky vlády.