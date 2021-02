Koronavirus ONLINE: 20 339 mrtvých v ČR. Putin slíbil Zemanovi vakcíny Sputnik V

K zásadním otázkám ve vztahu covidu a imunity patří, kdy se člověk po prodělání nemoci může opět nakazit. Podle imunologa Michala Křupky je také důležité zjistit, nakolik vakcíny ochrání před různými mutacemi. Rozsáhlé proočkování populace je však klíčové. Těžké případy vznikají za spoluúčasti nevhodné reakce imunitního systému, řekl Křupka, který působí na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Podle Křupky je předpoklad, že za různým průběhem infekce stojí i odchylky v přirozené imunitě člověka. „Vypadá to, že někdo infekci lépe zvládá už na sliznici. Na tom se podílejí látky zvané interferony,“ řekl.

„Jenže některé osoby mohou mít tuto odpověď méně aktivní. A tam se potom může snadněji rozvinout systémová infekce. Na vzniku těžkých komplikací infekce se podílí i silná aktivace imunitního systému. Jenže ne tím směrem, jaký by byl žádoucí,“ vysvětlil imunolog. Proto se v terapiích těžkých průběhů uplatňují kortikoidy, které tlumí imunitu. „Ačkoliv to při léčbě infekce může znít paradoxně a člověk by čekal spíš látky imunitu povzbuzující,“ poznamenal Křupka.

„Do budoucna ale bude důležité přijít na to, kolik lidí a na jak dlouho je po prodělání nemoci protekováno,“ upozornil imunolog. „Vypadá to, že to souvisí se závažností. Velká část nakažených jsou bezpříznakoví pacienti, kteří tu odpověď mohou mít kratší. Zatím je konsenzus, že během tří měsíců je reinfekce málo pravděpodobná,“ poznamenal vědec.