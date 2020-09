Koronavirus ONLINE: 19 mrtvých za den v ČR. Část škol má kvůli nákaze ředitelské volno

Pacienti, kteří prodělali covidovou infekci, by si měli nechat zkontrolovat plíce u plicních lékařů. U části vyléčených totiž nemoc zřejmě zanechává stopy, a měl by je proto sledovat odborník. Upozorňují na to čeští pneumologové v rámci Světového dne plic, který připadá na pátek 25. září. Více zde.