Koronavirus ONLINE: 19 999 mrtvých v ČR. A příspěvek až 370 Kč za den karantény neprošel

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala k odstranění bariér, které brání rychlejší produkci vakcín k očkování proti nemoci covid-19. Farmaceutické firmy by měly začít udělovat dobrovolné licence, pozastavit platnost svých patentů, a tím umožnit technologický přesun. Podle agentury DPA to dnes v Ženevě uvedl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

V současné krizi nadešel podle šéfa WHO na podobné kroky vhodný čas. „Vidíme jen malou spolupráci a dokonce značný odpor,“ varoval Tedros s tím, že rozšíření výrobních kapacit by byl důležitý krok pro start rychlých dodávek vakcín do chudších zemí. Z nich podle něj budou mít v konečném důsledku prospěch všechny státy.