Koronavirus ONLINE: 18 582 nových případů za čtvrtek. Oproti minulému týdnu velký pokles

Finský institut národního zdraví (THL) dnes doporučil očkovat vakcínou Pfizer/BioNTech jen děti od pěti do 11 let, u kterých hrozí těžký průběh nemoci covid-19 nebo mají ve společné domácnosti rizikového pacienta. Očekává se, že finská vláda doporučení institutu přijme. THL uvedl, že očkování by mohlo začít, jakmile Finsko získá schválené dávky. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu prohlásila, že vakcíny pro děti od pěti do 11 let budou mít členské státy EU k dispozici 13. prosince.

„Získání více informací o bezpečnosti vakcín je ještě důležitější, pokud chceme ovlivnit průběh pandemie očkováním dětí,“ uvedla hlavní lékařka institutu Hanna Nohyneková.