Koronavirus ONLINE: 18 004 nových případů. Česko je krok od nouzového stavu

Do motolské nemocnice dorazilo z Brna celkem sedm pacientů: dva ve vážném stavu na umělé plicní ventilaci přepravil vrtulník, dalších pět ve středním stavu, kteří vyžadují kyslíkovou podporu, přijelo velkokapacitním vozem Fénix. „V tuto chvíli máme hospitalizováno 110 lidí, s těmito to bude 117. Je pravda, že nemocnice ještě stále jede na plný výkon, tak už mám celkem hodně plné kapacity. Od pondělí bychom ale měli uvolnit dalších 120 lůžek pro covidové pacienty,“ řekl Blesku ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.

„Myslím, že i v Praze se vlna zvedne. Budeme přijímat pacienty i z jiných krajů, ale primárně jsme určeni jako pražská nemocnice. Péči zatím omezenou nemáme, vyhlásili jsme stop stav, ale tohle je bitevní loď, a tu než otočíte, nějakou dobu to trvá, takže předpokládám, že od pondělka. Teď dooperujeme to, co máme naplánováno do neděle, a od pondělka to kompletně přebudujeme na covid,“ dodal Ludvík.