Koronavirus ONLINE: 16 329 případů za den v ČR. A zákaz přijímat část pacientů do nemocnic

Počet nakažených v Wu-chanu byl asi daleko vyšší, než se uvádělo. Podle studie čínského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí by infikovaných mohlo být až desetkrát více. Z 22.000 účastníků průzkumu ve Wu-chanu jich 4,43 % mělo v krvi protilátky na covid-19.

Pokud by výsledek průzkumu byl generalizován na celou populaci Wu-chanu, kde žije zhruba 11 milionů obyvatel, tak by to znamenalo, že ve městě bylo nakaženo zhruba 490 000 osob. Čínské zdravotnické statistiky zde přitom registrují zhruba 50 000 potvrzených případů nákazy koronavirem.