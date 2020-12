Koronavirus ONLINE: 16 329 případů za den v Česku a nával v obchodech i na sjezdovkách

Nemocnice na jižní Moravě pokračují čtvrtým dnem v očkování proti nemoci covid-19. Většina z nich využije možnost z jedné ampule dát šest dávek místo původních pěti, jak umožňuje úterní rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. ČTK to řekli zástupci oslovených institucí.

Fakultní nemocnice u svaté Anny, která dostala 2000 dávek, i dnes očkuje na klinikách, odděleních a také v očkovacích ambulancích. „Dneškem vyčerpáme všechny dávky. Očkovaných bude 1000 našich zdravotníků a několik pacientů. O další dávky jsme se podělili s Masarykovým onkologickým ústavem, který dostal 130 dávek, Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie, které dostalo 150 dávek, a krajskými nemocnicemi. Od včerejšího (úterního) večera využíváme i šestou dávku z ampule. Další dávky vakcíny by do naší nemocnice měly přijít 7. ledna, a to 9750 dávek,“ uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.