Koronavirus ONLINE: 1568 těžce nemocných Čechů ve špitálech. A ČSSD chce povinný home office

Použité respirátory a samotestovací sady na covid-19 patří do směsného odpadu. Lidé ale musí dodržet několik pravidel, aby zabránili nákaze těch, kteří s odpadky manipulují. Za ministerstvo životního prostředí (MŽP) to uvedla Dominika Pospíšilová v dnešní tiskové zprávě.

Lidé by měli s použitými respirátory a sadami nakládat stejně jako s jednorázovými rouškami. Tyto pokyny resort vydal už loni. MŽP však pravidla znovu zdůraznilo, neboť v důsledku nových opatření kvůli koronaviru očekává velké množství kontaminovaného odpadu.

Podle resortu mají lidé použité jednorázové ochranné pomůcky, ať už respirátor, obličejové masky či rukavice, vyhazovat pouze do směsného komunálního odpadu. Nejdříve je však musí dát do sáčku, pevně ho zavázat a pak přendat do pytle s odpadem a i ten vyhodit zavázaný. To podle MŽP ochrání další lidi, kteří budou s odpadky manipulovat. Ochranné prostředky nesmí ležet mimo kontejnery a popelnice.