Koronavirus ONLINE: 1559 případů za čtvrtek. A návrat ze Slovenska i Kanárů bude snadnější

Stát uvažuje o tom, že by v létě antigenní testy na covid-19 už nebyly zdarma každé tři dny jako nyní, ale méně často, řekl ministr Arenberger. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). „Asi nebudou antigenní testy zdarma každé tři dny, jak je to teď. Ani by to při nízké náloži v populaci nemělo logiku,“ poznamenal.