Koronavirus ONLINE: 15 130 případů v ČR. Vojtěch vysvětluje zmatek kolem roušek

Na dovolenou do Bulharska letos podle cestovních kanceláří odjede o 75 procent méně Čechů než loni. Klíčová ubytování v nabídce zůstala, v jednotlivých letoviscích však letos neotevře třetina až polovina hotelů. Země patří mezi oblíbené destinace tuzemských cestovatelů. Nejčastěji poptávají týdenní letecké zájezdy s all inclusive. Mezi letovisky dominují Slunečné pobřeží a Primorsko. Vyplývá to z ankety ČTK mezi cestovními kancelářemi. Češi mohou do Bulharska i zpět cestovat bez omezení, vyžadovány nejsou testy na koronavirus ani karanténa.