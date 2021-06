Koronavirus ONLINE: 147 případů za pátek. A očkování 12+ už v první polovině července?

„Sociální demokracie vnímá nadcházející volby jako zápas o to, kdo zaplatí náklady spojené s dopady pandemie covid-19. Strana jde do voleb s jasným poselstvím, že není možné, aby všechny náklady padly na běžné zaměstnance, lidi s průměrnými či nižšími příjmy, rodinami s dětmi nebo důchodce,“ uvedli sociální demokraté v tiskové zprávě. Program je podle nich postaven pro „lidi, kteří pracují, poctivě platí daně, vychovávají děti a starají se o okolí, ve kterém žijí“. Česká republika by se podle ČSSD po epidemii covidu měla stát silnější a spravedlivější společností.