Koronavirus ONLINE: 1417 hospitalizovaných v Česku. A smutný rekord v Rusku

Austrálie,která byla se pro cestovatele uzavřela záhy po vypuknutí pandemie, od pondělí začne přijímat očkované turisty z Nového Zélandu a nebude jim po vstupu do země nařizovat karanténu. Také očkovaní australští občané a lidé s trvalým pobytem v australských státech Nový Jižní Wales, Viktorie a v hlavním městě Canbeře budou od pondělí moci létat do zahraničí, aniž by museli po návratu do izolace. S odkazem na australské ministerstvo turismu o tom píše agentura Reuters.Dosud byl vstup do země umožněn pouze omezenému počtu občanů a lidí s trvalým pobytem. Po návratu ze zahraničí museli tito lidé na vlastní náklady podstoupit dvoutýdenní karanténu v hotelu.