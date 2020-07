Koronavirus ONLINE: 14 800 nakažených v ČR. Do Prahy se vrací roušky, na Kutnohorsku končí

Od začátku koronavirové pandemie se nakazilo 291 lidí z Vysočiny. Za poslední týden přibylo 54 nemocných, zatímco o týden dřív počet stoupl o 16. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví, které eviduje nemocné podle trvalého bydliště. Podle krajských hygieniků onemocnělo v poslední době několik pracovníků jihlavské firmy Bosch Diesel, nákaza se dostala i do Alzheimercentra v Jihlavě.

Do středy se v Alzheimercentru potvrdil covid-19 u pěti klientů a čtyř zaměstnanců. Nákaza se tam od té doby prokázala u několika dalších lidí. Výsledky plošných testů v centru by měly být dnes odpoledne. "Předpokládá se mimořádné opatření pro celé to zařízení," řekl dnes bez dalších podrobností Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice v Jihlavě. Krajští hygienici evidovali na Vysočině do čtvrtečního večera 84 nemocných s covidem-19.