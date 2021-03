Koronavirus ONLINE: 14 554 případů za čtvrtek. ČR nadále zdaleka nejhorší v Evropě

Australská vláda dnes požádala Evropskou komisi, aby přehodnotila zákaz vývozu vakcíny proti covidu-19 do Austrálie. Ve čtvrtek italské úřady neumožnily odvoz do Austrálie zhruba 250 000 dávek přípravku od společnost AstraZeneca. Nedodání preparátů z Evropy se ale podle vlády výrazně nepromítne do australského očkovacího plánu, napsala agentura Reuters. Itálie ani Evropská komise žádost zatím nekomentovaly.