Koronavirus ONLINE: 14 480 případů za pondělí v ČR. A 5434 hospitalizovaných

Ředitel jablonecké nemocnice Vít Němeček míní, že případné zavedení povinného očkování zdravotníků proti covidu-19 by mělo jen minimální efekt. Obává se i toho, že by přišel o část pracovníků. V jablonecké nemocnici není očkováno zhruba 150 z 850 zaměstnanců, tedy zhruba 17 procent. Vláda v pondělí otevřela debatu o povinném očkování některých profesí, vznikne meziresortní komise, která ho posoudí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že uvažují i o zdravotnících.

Ředitel jablonecké nemocnice je ale spíše proti zavedení této povinnosti. „Efekt by byl minimální. A v těch v zásadních odpíračích by to vyvolalo ještě větší odpor. Samozřejmě by se pak také stalo, že nám část lidí nepřijde do práce. A my se bez nich neobejdeme,“ řekl dnes Němeček ČTK. Důvody pro odmítání očkování jsou podle něj u pracovníků nemocnice obdobné jako u jiných lidí. „Obavy z vedlejších účinků, plánovaná těhotenství, nedůvěra k vakcíně a tak dále,“ řekl.