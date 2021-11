Koronavirus ONLINE: 14 119 případů za svátek v ČR. Maláčová vrací na stůl krizové ošetřovné

„Potom, co jsme prostudovali, jsme zjistili, že se nejedná ani o rakouský ani o bavorský model ale řekněme o jakýsi český model, který si bere různé varianty z těch modelů a my jsme právě diskutovali proč ty varianty. My máme několik věcí, které se domníváme, že jsou zásadní. My jsme přesvědčeni, že PCR test je test, který pokud máme negativní, tak po nějakou dobu ručí za to, že nemůžeme ohrozit své příbuzné. Takhle bychom to měli říkat a takhle bysme to měli medializovat,“ řekl kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) po jednání Anticovid týmu.