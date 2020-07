Koronavirus ONLINE: 137 nových případů v ČR. A dovolenkový ráj zavírá bary a restaurace

Alabama a Florida dnes ohlásily rekordní počet úmrtí v souvislosti s covidem-19 za jeden den. Florida kromě 156 nově zemřelých zaznamenala také bezmála 14.000 nově infikovaných, tedy svůj druhý nejvyšší denní nárůst od začátku pandemie. Na rekordní úrovni se tam stále pohybuje počet hospitalizovaných po nákaze koronavirem, jichž je nyní přes 8600.

Florida má přitom být koncem srpna dějištěm republikánského nominačního sjezdu, na němž strana oficiálně vyšle prezidenta Donalda Trumpa do boje o znovuzvolení. Vedení republikánů dnes po týdnech spekulací oznámilo, že vzhledem k epidemické situaci bude sjezd významně omezený co do počtu účastníků i jednotlivých doprovodných akcí.