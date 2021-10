Koronavirus ONLINE: 1345 případů v Česku za pondělí. A testování školáků se zatím nevrátí

Do Prahy se v příštím roce po koronavirové přestávce opět vrátí letecké spoje z USA. Letecká společnost Delta Air Lines obnoví od 26. května přímé lety z Prahy do New Yorku na letiště JFK. Dopravce plánuje provozovat linku až sedmkrát týdně. Dnes o tom informovalo Letiště Praha. Jde o první ohlášenou linku po loňském přerušení provozu z Prahy do USA kvůli pandemii koronaviru. V současnosti se z Prahy létá do více než stovky míst, převážně v Evropě.

Obnovení linky do New Yorku uvítal i ředitel agentury CzechTourism Jan Herget, který to označil za zásadní. „Budeme tak moci navázat na setrvalý nárůst turistů z USA, kterému jsme se jako destinace těšili před koronavirovou krizí. Velmi bonitní turisté ze Spojených států amerických jsou vítanou klientelou podnikatelů v cestovním ruchu nejen v Praze, ale i v ostatních regionech,“ podotkl Herget.