Koronavirus ONLINE: 134 případů za středu v ČR. Obavy z nových mutací a změny pro dovolenkáře

Podnikatelé v gastronomickém segmentu by po rozvolnění rádi šlápli na plyn, ale stát jim pořád trochu blokuje nohu. Podle restauratéra Luboše Kastnera jsou tržby v gastru minimálně o 20 procent nižší, než by byly v běžném roce. Největší bolestí je podle něj nejistota, co přijde na podzim. Řešení současné personální krize vidí v profesionálním dialogu s ministerstvem zdravotnictví a využití všech dostupných nástrojů, aby se ekonomika opět zavírat nemusela.