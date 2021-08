Koronavirus ONLINE: 132 případů za sobotu v ČR. Lidé během covidu více utráceli za alkohol

Od září se na základních školách potkají tři skupiny žáků. Tou první jsou otestované nebo očkované děti, kteří se ve třídách budou moci pohybovat bez roušky. Nasadit by si ji měly ve společných prostorách. Dále mohou být děti neotestované, ale jejich rodiče musí souhlasit s dalšími hygienickými pravidly. Škola pro ně například musí vyčlenit toalety a otestovaní s neotestovanými by se neměli potkat u oběda. „Pak je třetí skupina, to jsou žáci, jejichž rodiče odmítají testování i další hygienická opatření a tam bude problém,“ řekl prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.