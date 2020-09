Koronavirus ONLINE: 1305 případů v Česku za neděli. Svět překonal hranici milionu úmrtí

Ministerstvo zdravotnictví chystá v Česku další zpřísnění opatření, prozradil ministr Roman Prymula (za ANO). Dotkne se hlavně volnočasových aktivit, maximální počet lidí bude 10 - 20, řekl televizi Prima s tím, že výjimku by měly svatby, tam by mohlo být 30 hostů. Pro Blesk Zprávy řekl, že roušky nesundáme zřejmě celou zimu. U středních škol předpokládá distanční výuku, základní školy by zavírat neměly. Přesnou podobu opatření chce Prymula vyhlásit ve středu, nebo v pátek. Počet případů v ČR dál roste, v neděli přibylo 1305 nakažených. O víkendech se ale méně testuje. Počet těch, kteří s nemocí covid-19 zemřeli, dosáhl na 606. V nemocnicích je vůbec nejvíc nakažených od začátku epidemie, a to 802. Rekord zaznamenalo i celosvětové dění, obětí je přes milion. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.