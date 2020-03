Ústecká Univerzita J. E. Purkyně kontaktovala studenty, kteří pobývají na výměnném pobytu v Itálii. Dva zaměstnanci, kteří plánovali v březnu do země vyjet, vyčkávají. Výuka na univerzitě v Ústí je bez omezení, podle plánu probíhají výjezdy a příjezdy studentů a zaměstnanců do ostatních lokalit. V pátek to řekla mluvčí univerzity Jana Kasaničová.